«Возможные сбои здоровья»: врач Демидова рассказала о причинах мушек перед глазами

«Мушки перед глазами могут быть признаком тех или иных сбоев здоровья».

«Иногда мушки сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем, таких как отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело и даже разрыв сетчатки», - предупредила офтальмолог.

Мушками принято называть темные пятнышки, возникающие в поле зрения, – они могут мельтешить, плавать, колебаться или находится в статичном положении. Говоря о причинах их появления, врач Демидова отметила в беседе с « АиФ »:Светлана Демидова обратила внимание на то, что подобный эффект часто бывает сопряжен с возрастными изменениями в состоянии органов зрения. Специалист уточнила, что при старении видоизменяется стекловидное тело глаза, представляющее собой желеобразное вещество, расположенное между хрусталиком и сетчаткой. В нем возникают фрагменты, которые отбрасывают тени на сетчатку глаз, кажущиеся пятнами в поле зрения.Также, добавила Демидова, пятна перед глазами, принимаемые за мушки, возникают вследствие ударов по голове, её травм, воспалительных процессов.Кроме того, на появление мушек может влиять повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, имеющаяся близорукость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохая память бывает проявлением гипертонии или диабета

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