Офтальмолог Романова: мушки перед глазами - отравление
Врач-офтальмолог Любовь Романовна поведала о том, откуда перед глазами некоторых людей возникают мушки. В частности, они могут быть следствием отравления.
В интервью сайту aif.ru Любовь Романова рассказала, что мушки перед глазами людей могут развиваться при самых разных патологиях сердца, сосудов и нервной системы, при развитии диабета и преддиабета, эти мушки также являются признаками повышенного артериального давления, особенно в периоды его скачков. Иногда данные мушки также свидетельствуют о токсических поражениях организма в связи с отравлением. Наконец, в некоторых случаях их можно списать на повышенный уровень стресса.
Но важно следить за собственным здоровьем, поскольку наш организм - это тонко настроенная система, которая постоянно посылает сигналы, если с ней что-то не в порядке. Так, если мушки долгое время не исчезают, то необходимо посетить врача-офтальмолога и установить, что не так. Нельзя исключить, что человек столкнулся с нарушениями стекловидного тела глаза.
Иногда эти мушки свидетельствуют о патологиях хрусталика, зрительного нерва или сетчатки. Могут пострадать другие системы нашего зрения. Следовательно, чем раньше человек узнает об этих патологиях и предпримет меры лечения, тем больше шансов на то, что он не столкнется с серьёзными проблемами со зрением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Любовь Романова
Медицина
офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук
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