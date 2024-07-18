Врач Поляков объяснил, почему из-за готовой еды может возникнуть подагра

«Даже если вам предлагают доставку действительно сбалансированной и полезной еды, существуют определенные риски, о чем свидетельствует недавняя вспышка ботулизма в стране, когда люди отравились салатами», - заметил эксперт в беседе с порталом « Ридус ».

Врач Поляков объяснил в интервью, почему из-за готовой еды может возникнуть подагра. Медик констатировал, что рынок готовой еды в России может предложить потребителю только что-то совершенно не диетическое – в основном, это мучные и жирные блюда, которые часто приправляются большим количеством специй, содержат много соли и сахара.Поляков добавил, что несбалансированная по своему составу готовая пища может спровоцировать возникновение желчнокаменной болезни. Данная патология ведет к росту уровня мочевой кислоты – следствием этого становится развитие подагры.Она является разновидностью артрита: в ее случае вокруг суставов концентрируются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые раздражают их, вызывают воспаление. Как результат, в местах суставов возникают отеки, припухлости, краснота, повышение температуры, сильная боль.По словам Полякова, употребляемая постоянно или часто, она способствует повышению уровня холестерина и сосудистым нарушениям, ожирению печени, сахарному диабету.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как лучше пить кофе – с молоком или без.

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