Врач Утюмова: как лучше пить кофе – с молоком или без

«Согласно исследованию Копенгагенского университета 2023 года, полифенолы связываются с молекулами белка при добавлении молока в кофе. Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке».

Врач Утюмова рассказала, как лучше пить кофе – с молоком или без. Медик пояснила, что кофе ценится прежде всего за содержание антиоксидантов – активных натуральных веществ, нейтрализующих свободные радикалы. Последние проникают в организм с пищей или воздухом, а также выделяются в результате процессов естественного обмена веществ, при этом они могут повреждать здоровые клетки, провоцируя воспаление и ведущие к раку мутации.Врач Утюмова рассказала « Газете.Ru », что добавление молока в кофе уменьшает его антиоксидантный потенциал:Также медик обратила внимание на то, что кофе с молоком животного происхождения способствует ухудшению самочувствия людей, которые не переносят лактозу (молочный сахар) из-за недостатка в своем организме фермента лактазы.В то же время добавление молока в кофе имеет некоторые плюсы. В частности, кофеин как природный стимулятор активизирует работу сердца и провоцирует рост артериального давления. При использовании молока этот эффект не проявляется в полную силу, что позволяет избежать резких скачков АД.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему некоторые врачи считают, что самым вредным видом алкоголя является пиво

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