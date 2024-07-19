«Диабет развивается не от сахара»: врач Ширяева назвала ведущие к нему привычки

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Врач-эндокринолог и диетолог Кристина Ширяева объяснила, что именно ведет к развитию сахарного диабета.

Врач Ширяева констатировала, что диабет возникает не от того, что человек ест сладкое.

«Сахарный диабет развивается не от избытка сахара, а от наличия лишнего веса, который провоцирует инсулинорезистентность — отсутствие реакции на инсулин у клеток организма», - сообщила медик в комментарии РИА Новости.

Врач Ширяева назвала ведущие к нему привычки, которые могут присутствовать в жизни даже тех людей, которые равнодушны к сладким продуктам.

Первая привычка – пристрастие к высококалорийной еде, не содержащей необходимого количества клетчатки, пищевых волокон, витаминов (то есть, в основном готовой и переработанной, не натуральной). Такое несбалансированное питание на постоянной основе ведет к нарушению метаболизма и появлению лишнего веса, эндокринным изменениям.

«Сейчас в продуктах содержится очень много скрытых сахаров, трансжиров, они способствуют отложению лишнего жира в организме», - отметила специалист.

Вторая привычка – заедание беспокойства и стресса. По словам Кристины Ширяевой, такая привычка провоцирует возникновение разных нарушений в работе организме, способствующих увеличению жировой массы, а также гормональных изменений, делающих человека подверженным диабету. Медик предупредила, что когда в организме увеличивается уровень контринсулярных гормонов (в частности, кортизола), происходит подавление нормальной выработки инсулина. В результате содержание глюкозы в крови становится хронически высоким – это прямой путь к появлению диабета.

Третья привычка – малоподвижность. Врач заявила, что люди с недостатком физической активности и сидячей работой склонны получать с едой такое количество калорий, которое их организм не способен потратить на свою деятельность в течение дня. Образующийся излишек идет на создание жировой ткани: чем её больше, тем выше вероятность, что разовьется  диабет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из симптомов диабета может быть чрезмерная потливость.

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Кристина Ширяева
Кристина Ширяева
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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Теги : причины диабета, причины ожирения, Кристина Ширяева
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