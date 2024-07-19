«Диабет развивается не от сахара»: врач Ширяева назвала ведущие к нему привычки

«Сахарный диабет развивается не от избытка сахара, а от наличия лишнего веса, который провоцирует инсулинорезистентность — отсутствие реакции на инсулин у клеток организма», - сообщила медик в комментарии РИА Новости

«Сейчас в продуктах содержится очень много скрытых сахаров, трансжиров, они способствуют отложению лишнего жира в организме», - отметила специалист.

Врач Ширяева констатировала, что диабет возникает не от того, что человек ест сладкое.Врач Ширяева назвала ведущие к нему привычки, которые могут присутствовать в жизни даже тех людей, которые равнодушны к сладким продуктам., не содержащей необходимого количества клетчатки, пищевых волокон, витаминов (то есть, в основном готовой и переработанной, не натуральной). Такое несбалансированное питание на постоянной основе ведет к нарушению метаболизма и появлению лишнего веса, эндокринным изменениям.По словам Кристины Ширяевой, такая привычка провоцирует возникновение разных нарушений в работе организме, способствующих увеличению жировой массы, а также гормональных изменений, делающих человека подверженным диабету. Медик предупредила, что когда в организме увеличивается уровень контринсулярных гормонов (в частности, кортизола), происходит подавление нормальной выработки инсулина. В результате содержание глюкозы в крови становится хронически высоким – это прямой путь к появлению диабета.Врач заявила, что люди с недостатком физической активности и сидячей работой склонны получать с едой такое количество калорий, которое их организм не способен потратить на свою деятельность в течение дня. Образующийся излишек идет на создание жировой ткани: чем её больше, тем выше вероятность, что разовьется диабет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из симптомов диабета может быть чрезмерная потливость

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