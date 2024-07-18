«Диабет и гепатит B»: врач Малиновская назвала болезни с симптомом в виде гипергидроза

«Гипергидроз может быть как особенностью человека, так и симптомом заболевания».

«Среди них – диабет, нарушения в работе щитовидной железы, а также инфекции: ковид, гепатит В, герпес, ВИЧ, туберкулез».

Термин «гипергидроз» означает повышенную потливость, которая возникает у человека независимо от температуры окружающей среды. Врач Малиновская отметила в комментарии порталу « Вести Подмосковья »:Медик уточнила, что существует первичный гипергидроз, который манифестирует в подростковом возрасте и сохраняется в течение всей жизни. Почему он возникает, точно неизвестно, предположительно на это влияет генетика. Такая потливость не патологична по своей природе, но может негативно влиять на качество жизни человека. Одним из способов контролировать первичный гипергидроз являются инъекции ботокса.Также существует вторичный гипергидроз, то есть, избыточная потливость, которая возникает у взрослого человека, ранее не потевшего так сильно. Подобную потливость могут вызывать физиологические факторы: например, это может быть менопауза (у женщин) или старение. Но также её причинами могут быть проблемы со здоровьем.Врач Малиновская назвала болезни с симптомом в виде гипергидроза:Специалист посоветовала обращаться с данной проблемой к врачу, чтобы тот назначил необходимые обследования и анализы. Например, от пациента может потребоваться комплексный анализ крови на гормоны и на инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут делать запах пота особенно неприятным.

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