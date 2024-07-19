Онколог Странадко: заподозрить рак почки можно по постоянно повышенному давлению

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почка

Онколог Михаил Странадко: снижение веса при повышенном давлении характерно для рака почки.

Сегодня многие врачи говорят о том, что количество почечных недугов, включая рак, заметно выросло в России в последние годы. Онколог Странадко рассказал, что рак почки относится к «молчаливым» заболеваниям – чаще всего он не проявляет себя до поздних стадий опухолевого процесса.

«В большинстве случаев рак почки обнаруживают во время обследований по поводу других болезней — на УЗИ или КТ», - отметил медик в комментарии «Ленте.ру».

По словам врача, данному заболеванию прежде всего подвержены люди с ожирением, курильщики, диабетики, люди с вирусным гепатитом и те, чьи родственники болели раком почки.

По каким симптомам можно заподозрить рак почки? Обычно, говоря о его клинических проявлениях, медики называют боль и появление крови в моче. Но онколог Странадко пояснил, что эти симптомы (наряду с пальпируемым образованием в брюшной полости) встречаются лишь в дести процентах случаев, причем их появление обычно означает, что опухоль развивается очень быстро или же образование уже достигло своей поздней стадии.

Врач посоветовал следить за показателями АД – заподозрить рак почки можно по постоянно повышенному давлению. Что характерно, его высокие цифры наблюдаются при общем упадке сил, ослаблении, похудении.

«У пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление», - уточнил онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли считать повышенную потливость признаком рака.

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Михаил Странадко
Михаил Странадко
Здоровье
онколог, уролог
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Теги : рак почки, признаки рака, Михаил Странадко
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