Онколог Странадко: заподозрить рак почки можно по постоянно повышенному давлению
Онколог Михаил Странадко: снижение веса при повышенном давлении характерно для рака почки.
Сегодня многие врачи говорят о том, что количество почечных недугов, включая рак, заметно выросло в России в последние годы. Онколог Странадко рассказал, что рак почки относится к «молчаливым» заболеваниям – чаще всего он не проявляет себя до поздних стадий опухолевого процесса.
«В большинстве случаев рак почки обнаруживают во время обследований по поводу других болезней — на УЗИ или КТ», - отметил медик в комментарии «Ленте.ру».
По словам врача, данному заболеванию прежде всего подвержены люди с ожирением, курильщики, диабетики, люди с вирусным гепатитом и те, чьи родственники болели раком почки.
По каким симптомам можно заподозрить рак почки? Обычно, говоря о его клинических проявлениях, медики называют боль и появление крови в моче. Но онколог Странадко пояснил, что эти симптомы (наряду с пальпируемым образованием в брюшной полости) встречаются лишь в дести процентах случаев, причем их появление обычно означает, что опухоль развивается очень быстро или же образование уже достигло своей поздней стадии.
Врач посоветовал следить за показателями АД – заподозрить рак почки можно по постоянно повышенному давлению. Что характерно, его высокие цифры наблюдаются при общем упадке сил, ослаблении, похудении.
«У пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление», - уточнил онколог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли считать повышенную потливость признаком рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Странадко
Здоровье
онколог, уролог
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