Врач Шаймарданов: агрессия без видимой причины может оказаться необычным признаком инсульта

«Классические признаки инсульта включают крайне сильную головную боль, слабость или паралич одной стороны тела, потерю чувствительности, головокружение, потерю равновесия, тошноту», - сообщил он в разговоре с UfaTime.ru

Инсульт представляет собой патологическое состояние, характеризуемое острым нарушением кровоснабжения головного мозга в результате эмболии (закупорки) или повреждения (разрыва) его сосудов. При его развитии принципиально важно оказать пострадавшему человеку своевременную медицинскую помощь – от того, как быстро пациент её получит, будет зависеть его дальнейшая судьба (возможность восстановления, тяжесть инвалидности, сохранение жизни). Поэтому в критической ситуации важно уметь узнать симптомы инсульта и связаться с медиками.Говоря об этом, уфимский невролог Руслан Шаймарданов отметил: существуют более и менее хорошо известные признаки инсульта.Также медик указал на малоизвестные симптомы опасной мозговой патологии. В частности, сказал врач Шаймарданов, повышенная раздражительность или агрессия без видимой причины может оказаться необычным признаком инсульта. По словам специалиста, в целом любые неожиданные или внезапные изменения в поведении и настроении человека могут говорить о проблемах с мозгом (например, указывать на ТИА, транзисторную ишемическую атаку или так называемый мини-инсульт).В числе других необычных признаков невролог назвал внезапно возникающее нарушение координации движений – например, при этом человек не может застегнуть пуговицы, завязать шнурки, открыть дверь ключом, так как у него нарушается мелкая моторика. Также могут возникать галлюцинации – звуковые, зрительные или обонятельные. Другой возможный симптом – изменения в речи, когда, например, человек начинает неразборчиво говорить или повторяет одни и те же слова.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком деменции может стать возникающая у человека неспособность адекватно пользоваться деньгами или банковской картой.

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