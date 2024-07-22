«90% и более – это первичные головные боли типа мигрени или ее «родственников». В таких случаях голова болит не от другой болезни, не от того, что есть проблемы с позвоночником, в шейном отделе или с мышцами. А оттого, что мозг неправильно работает. При этом в нем нет реальных, физических повреждений, но есть так называемые функциональные нарушения», - цитирует невролога « КП ».

Первый признак – головная боль возникает после 50 лет, до этого человек не жаловался на нее.

Второй признак – головная боль оказывается громоподобной: она, едва возникнув, сразу же возрастает до максимальной интенсивности.

Третий признак – вместе с головной болью возникают лихорадка, повышение температуры.

Четвертый признак – наряду с головной болью присутствуют неврологические изменения (они определяются специальными тестами врачом-неврологом).

Пятый признак – человек ощущает изменения характера боли (например, раньше всегда давило в висках, но вдруг боль начала концентрироваться в области глаза).

Как правило, опасными являются вторичные головные боли, которые возникают из-за каких-то заболеваний, травм, новообразований. Врач Скоробогатых успокоил россиян: головная боль такого типа встречается у пациентов достаточно редко, основную массу составляют мигрени и боли напряжения.Но как не запаниковать, если голова «раскалывается» и боль кажется пугающе сильной? Врач Скоробогатых назвал 5 признаков опасной головной боли – при их проявлении необходимо проводить исследования, которые бы помогли установить причину возникшего болевого синдрома.Подобные симптомы, по словам невролога, означают, что у пациента имеется вторичная головная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека может внезапно возникать головокружение

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