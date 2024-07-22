Врач Скоробогатых назвал 5 признаков опасной головной боли

636 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/stressed-blond-business-woman-holding-head_4311414.htm#page=2&query=fatigue&position=17&from_view=search&track=sph&uuid=d98a7612-1b41-4ac8-a9c2-7391f8fb8d31
головная боль

Врач-невролог Кирилл Скоробогатых: один из «красных флагов» – впервые возникшая сильная головная боль после 50 лет.

Как правило, опасными являются вторичные головные боли, которые возникают из-за каких-то заболеваний, травм, новообразований. Врач Скоробогатых успокоил россиян: головная боль такого типа встречается у пациентов достаточно редко, основную массу составляют мигрени и боли напряжения.

«90% и более – это первичные головные боли типа мигрени или ее «родственников». В таких случаях голова болит не от другой болезни, не от того, что есть проблемы с позвоночником, в шейном отделе или с мышцами. А оттого, что мозг неправильно работает. При этом в нем нет реальных, физических повреждений, но есть так называемые функциональные нарушения», - цитирует невролога «КП».

Но как не запаниковать, если голова «раскалывается» и боль кажется пугающе сильной? Врач Скоробогатых назвал 5 признаков опасной головной боли – при их проявлении необходимо проводить исследования, которые бы помогли установить причину возникшего болевого синдрома.
  • Первый признак – головная боль возникает после 50 лет, до этого человек не жаловался на нее.
  • Второй признак – головная боль оказывается громоподобной: она, едва возникнув, сразу же возрастает до максимальной интенсивности.
  • Третий признак – вместе с головной болью возникают лихорадка, повышение температуры.
  • Четвертый признак – наряду с головной болью присутствуют неврологические изменения (они определяются специальными тестами врачом-неврологом).
  • Пятый признак –  человек ощущает изменения характера боли (например, раньше всегда давило в висках, но вдруг боль начала концентрироваться в области глаза).
Подобные симптомы, по словам невролога, означают, что у пациента имеется вторичная головная боль.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека может внезапно возникать головокружение.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Кирилл Скоробогатых
Кирилл Скоробогатых
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Россияне мучаются от болей в спине и голове
Когда обращаться к врачу, если болит голова?
Врач: 5 тревожных признаков головной боли требуют срочной медицинской помощи
Теги : головная боль, опасные симптомы, Кирилл Скоробогатых
Daily Mail: непроизвольная потеря больше 4 кг веса за короткий срок может указывать на рак
Кардиолог Гандельман назвал снижающий давление летний суп
«Вялость и шум в ушах»: врач Митьковский рассказал о признаках патологий мозга