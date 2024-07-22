Врач Мясников: внезапно возникшее головокружение – это не инсульт

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головокружение

Заслуженный врач России Александр Мясников объяснил причины возникновения внезапного головокружения.

Головокружение может проявляться как часть синдрома, при котором человек может испытывать неприятные симптомы (например, тошноту,  рвоту или шум в ушах). Приступы внезапно возникающего головокружения могут снижать качество жизни, негативно влиять на работу человека и его личную жизнь, способствовать появлению тревожности.

Врач Мясников констатировал: хотя внезапно возникшее головокружение может казаться пугающим, паниковать не нужно – как правило, оно вызывается не тяжелыми или опасными патологиями.

«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт», - сказал Мясников в комментарии Общественной службе новостей.

По словам медика, подобное головокружение обычно объясняется проблемой внутреннего уха.

«Именно когда кружится голова – когда небо кружится вокруг тебя, а не возникает шаткость походки», - уточнил он.

Мясников добавил, что помимо тошноты при головокружении, спровоцированном нарушением во внутреннем ухе, у человека может появиться нистагм – дерганье глаз во время определенных манипуляций. Это может говорить о попадании кальциевого песка в лабиринт внутреннего уха, либо о скоплении жидкости в нем (болезнь Меньера). Кроме того, фактором головокружения может оказаться воспалительный процесс в ухе, развитие лабиринтита.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необычным признаком инсульта может оказаться агрессия, возникающая без видимой причины.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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