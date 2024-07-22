Врач Мясников: внезапно возникшее головокружение – это не инсульт
Заслуженный врач России Александр Мясников объяснил причины возникновения внезапного головокружения.
Головокружение может проявляться как часть синдрома, при котором человек может испытывать неприятные симптомы (например, тошноту, рвоту или шум в ушах). Приступы внезапно возникающего головокружения могут снижать качество жизни, негативно влиять на работу человека и его личную жизнь, способствовать появлению тревожности.
Врач Мясников констатировал: хотя внезапно возникшее головокружение может казаться пугающим, паниковать не нужно – как правило, оно вызывается не тяжелыми или опасными патологиями.
«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт», - сказал Мясников в комментарии Общественной службе новостей.
По словам медика, подобное головокружение обычно объясняется проблемой внутреннего уха.
«Именно когда кружится голова – когда небо кружится вокруг тебя, а не возникает шаткость походки», - уточнил он.
Мясников добавил, что помимо тошноты при головокружении, спровоцированном нарушением во внутреннем ухе, у человека может появиться нистагм – дерганье глаз во время определенных манипуляций. Это может говорить о попадании кальциевого песка в лабиринт внутреннего уха, либо о скоплении жидкости в нем (болезнь Меньера). Кроме того, фактором головокружения может оказаться воспалительный процесс в ухе, развитие лабиринтита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необычным признаком инсульта может оказаться агрессия, возникающая без видимой причины.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий