Врач Мясников: внезапно возникшее головокружение – это не инсульт

«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт», - сказал Мясников в комментарии Общественной службе новостей.

«Именно когда кружится голова – когда небо кружится вокруг тебя, а не возникает шаткость походки», - уточнил он.

Головокружение может проявляться как часть синдрома, при котором человек может испытывать неприятные симптомы (например, тошноту, рвоту или шум в ушах). Приступы внезапно возникающего головокружения могут снижать качество жизни, негативно влиять на работу человека и его личную жизнь, способствовать появлению тревожности.Врач Мясников констатировал: хотя внезапно возникшее головокружение может казаться пугающим, паниковать не нужно – как правило, оно вызывается не тяжелыми или опасными патологиями.По словам медика, подобное головокружение обычно объясняется проблемой внутреннего уха.Мясников добавил, что помимо тошноты при головокружении, спровоцированном нарушением во внутреннем ухе, у человека может появиться нистагм – дерганье глаз во время определенных манипуляций. Это может говорить о попадании кальциевого песка в лабиринт внутреннего уха, либо о скоплении жидкости в нем (болезнь Меньера). Кроме того, фактором головокружения может оказаться воспалительный процесс в ухе, развитие лабиринтита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что необычным признаком инсульта может оказаться агрессия , возникающая без видимой причины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.