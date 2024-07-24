Врач Мисникова: ощущение сухости во рту может возникать из-за диабета

«Есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Хотя нельзя сказать, что они на 100% говорят о заболевании», - уточнила медик в комментарии « Радио 1 ».

«Возраст – один из факторов риска: после 45 лет практически все люди могут пострадать из-за развития сахарного диабета. Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений», - добавила эксперт.

Врач Мисникова рассказала, что в случае сахарного диабета некоторые симптомы заболевания проявляются особенно часто и потому считаются показательными. К таким «красным флагам» относятся повышенная жажда и ощущение сухости во рту.Мисникова добавила, что из-за развития диабета в организме могут возникать разные изменения, не только названные выше. Они появляются в связи с нарушениями в работе тех или иных органов, вызываемых повышенным содержанием уровня сахара в крови. Зачастую внешние симптомы диабета не кажутся чем-то опасным и не вызывают настороженности – их, например, воспринимают за проявление переутомления или стресса. Кроме того, заболевание может протекать без заметных признаков. По этой причине взрослым людям следует проверять содержание сахара в крови, несмотря на особенности своего самочувствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут иметь симптом в виде ощущения сухости во рту.

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