«Становится похожим на мишень»: врач рассказала, как узнать укус боррелиозного клеща

«Чтобы не допустить укуса клещом, необходимо обрабатывать одежду и открытые участки тела средствами, которые отпугивают насекомых, не ходить по траве и рядом с кустарниками. Также следует надевать однотонную светлую одежду – клещи на ней лучше видны. Если клещ все-таки попал на кожу и присосался, его нужно удалить и отнести в лабораторию», - поделилась она рекомендацией с Газетой.Ru

Врач Дроздова напомнила россиянам, что после прогулок в местах природного ландшафта нужно внимательно осматривать себя, чтобы исключить возможные укусы членистоногих. Одним из их последствий может стать болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, возникающий вследствие проникновения в организм бактерий боррелия, переносимых преимущественно клещами.Врач рассказала, как узнать укус боррелиозного клеща. Дроздова предупредила, что в его случае на коже сначала появляется покраснение, которое постепенно увеличивается и становится похожим на мишень. Заметив на коже рисунок такой «мишени», необходимо как можно быстрее обратиться к медикам, подчеркнула эксперт.Своими последствиями. У людей с этой патологией могут развиться артрит, кожные поражения, неврологические нарушения вплоть до очень тяжелых. Одним из последствий боррелиоза является энцефалит или энцефаломиелит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется клещевой энцефалит

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.