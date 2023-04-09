Иммунолог Крючков назвал резко подскочившую температуру признаком укуса клеща
По словам российского иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, признаком укуса клеща может быть резкое повышение температуры.
В России от клещей можно заразиться болезнью Лайма, клещевым энцефалитом и другими инфекциями. Когда насекомое кусает человека или животное, то передает эти инфекции.
— Если вы знаете, что вас укусил клещ или потенциально мог укусить, необходимо следить за состоянием. Наиболее характерными реакциями являются общее недомогание и сильное повышение температуры. Если через какое-то непродолжительное время у вас появились такие проявления, то нужно обратиться к врачу и сообщить ему, что возможно или точно был укус клеща, — сказал иммунолог «Ленте.ру».
Клещи являются переносчиком клещевого энцефалита — тяжелейшего заболевания центральной нервной системы. Они могут передавать и другие тяжелые болезни, в том числе, чуму, туляремию, боррелиоз, бруцеллез, тиф.
Как понять что меня укусил клещ?
- Покраснения или сыпь около места укуса.
- Ломота в шее.
- Головная боль и тошнота.
- Слабость.
Как быстро клещ заражает человека?
Инкубационный период при заражении через укус клеща длится 5-25 дней, в среднем 1-2 недели. Известны случаи, когда инкубационный период составлял 1 день или 40 дней.
Сколько времени клещ ползает по телу, прежде чем присосаться?
Прежде чем присосаться, клещ 20-40 минут ползает по телу, выбирая наиболее подходящее место — там, где кожа тонкая, а сосуды находятся близко к поверхности. Ползут клещи всегда вверх, поэтому находят их подмышками, в паху, на спине, на шее и голове. Так что совет осматривать себя (и других) после прогулки в парке или лесу обоснован.
Признаки клещевого энцефалита:
- необоснованные боли в мышцах;
- лихорадка;
- судороги;
- рвота;
- затуманенность сознания;
- заторможенность или, наоборот, хаотичность движений;
- галлюцинации.
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