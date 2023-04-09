Иммунолог Крючков назвал резко подскочившую температуру признаком укуса клеща

Покраснения или сыпь около места укуса.

Ломота в шее.

Головная боль и тошнота.

Слабость.

необоснованные боли в мышцах;

лихорадка;

судороги;

рвота;

затуманенность сознания;

заторможенность или, наоборот, хаотичность движений;

галлюцинации.

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