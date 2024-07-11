Врачи Малышева и Гандельман: как может летом меняться давление у людей с гипертонией

«На фоне терапии, которая снижает давление, растут риски чрезмерного падения давления, из-за чего у человека могут развиться головокружения, и он рискует упасть в обморок», - предупредила Елена Малышева.

Врачи Малышева и Гандельман рассказали, как может летом меняться давление у людей с гипертонией. Специалисты указали на несколько возможных рисков.В частности, врачи обратили внимание на то, что в жаркую погоду артериальное давление снижается само по себе – это происходит из-за расширения сосудов от воздействия тепла. Вдобавок человеческое тело активно потеет и теряет с потом минералы (тот же натрий), что лишь усугубляет тенденцию к снижению АД.Гипертоники, которые принимают гипотензивные лекарства, могут в таких обстоятельствах пострадать сразу от очень сильного снижения давления, поскольку в их случае сыграет свою роль совокупный эффект.Врач констатировала: для нормализации давления нужно пить достаточно много воды – на уровне 2-3 литров в день.Герман Гандельман, в свою очередь, предупредил, что летом давление может существенно повышаться по ночам – если, например, человеку некомфортно от жары, и он часто просыпается. Любое пробуждение ночью стимулирует симпатическую систему, из-за чего и повышается давление, пояснил кардиолог. Решить эту проблему помогает поддержание комфортной прохлады в спальном месте – около 18 градусов.Медики отметили, что гипертоникам летом следует чаще измерять артериальное давление (минимум дважды в день). Препараты от давления, которые выписывались лечащим врачом, нельзя переставать пить самостоятельно – любой коррекцией лекарственной терапии должен заниматься исключительно специалист, подчеркнули они.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что о возможных скачках артериального давления в жаркую погоду рассказала врач-терапевт Светлана Камышникова.

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