«Простатит, варикоцеле»: врач Одегнал назвал опасные для мужчин последствия сидячей работы

«Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате. Так постепенно развивается простатит», - предостерег Одегнал, беседуя с « Газетой.Ru ».

Врач Одегнал назвал в интервью опасные для мужчин последствия сидячей работы. Медик предупредил: если мужчина в силу своей деятельности много времени сидит на стуле или в кресле, это серьезно повышает риск развития застойных явлений в его мочеполовой системе, а также воспалительных процессов и проблем с простатой.Медик добавил, что среди мужчин – обладателей сидячих профессий часто встречается и варикоцеле. В случае этой патологии, обусловленной варикозным расширением вен, представители сильного пола жалуются на болевые ощущения и отеки в паху, у них наблюдаются неблагополучные изменения в состоянии мошонки и яичек.Врач посоветовал мужчинам помнить, что сидячий образ жизни является одним из существенных факторов, обуславливающих возникновение аденомы простаты – состояния увеличенной в размере предстательной железы, во многих случаях оказывающегося предвестником рака данного органа. Аденома простаты может развиться из-за застоя крови и лимфы и, как следствие, кислородного голодания в предстательной железе – всему этому «помогает» возникнуть регулярное пребывание в сидячем положении, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин

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