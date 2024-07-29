Врач Флакс: некоторые полезные продукты вредят почкам наряду с алкоголем

«Чем больше в пище натрия, тем больше выводится кальций. Как результат — образование камней... в идеале следует свести потребление соли к минимуму», - заметил ученый в комментарии для РИА Новости

«Зелень, среди которых шпинат, щавель, сельдерей и петрушка таят в себе опасность из-за оксалатов, щавелевой кислоты, которая нарушает нормальное выведение солей из организма и способствует увеличению камнеобразования в почках и мочевом пузыре», - предостерег профессор.

Врач Факс констатировал, что любители соленой пищи сильно рискуют здоровьем почек – пристрастие к соленым закускам может повлиять на появление в них камней.Помимо избытка соли в повседневном питании на почки негативно влияет слишком активное употребление красного мяса. Григорий Флакс объяснил: большое количество съедаемого животного белка стимулирует образование мочевой кислоты и кальция – веществ, которые достаточно трудно выводятся и часто способствуют формированию камней. Красное мясо следует чаще заменять курицей, индейкой, крольчатиной – их белок усваивается значительно легче.Врач Флакс обратил внимание на то, что некоторые полезные продукты вредят почкам практически наряду с алкоголем – в основном это относится к случаям их чрезмерного употребления.Флакс добавил, что состояние почек может ухудшаться и тогда, когда люди начинают бесконтрольно есть продукты, богатые витамином С. При переизбытке он тоже «помогает» возникнуть оксалатам, из которых формируются камни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно употребляемый зеленый чай может существенно навредить печени

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