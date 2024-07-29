Врач Харлов: неправильно употребляемый зеленый чай опасен для печени не меньше алкоголя

Врач Харлов предупредил россиян, что неправильно употребляемый зеленый чай опасен для печени не меньше алкоголя. Это следует помнить в том числе тем людям, которые в своем стремлении вести ЗОЖ прибегают к чрезмерным мерам. Зеленый чай обычно называется в числе наиболее полезных напитков как богатый источник мощных антиоксидантов. Но если пить его, не соблюдая ограничений, можно навредить своему организму и поставить под удар печень, констатировал эксперт.Харлов отметил, что зеленый чай действительно отличается высоким содержанием антиоксидантов, но его слишком большое количество может привести к передозировке ими – это чревато развитием гепатита.Вдобавок чай содержит вещества, препятствующие усвоению витаминов группы В. Его неограниченный прием при уже имеющемся дефиците данных веществ может серьезно навредить печени. Такой вред вполне сопоставим с тем ущербом, который наносит алкоголь, подчеркнул Никита Харлов.Кроме того, добавил медик, неправильно употребляемый зеленый чай может поспособствовать развитию ожирения печени, мешая получать нужные ей питательные вещества. Данный риск становится особенно высоким для людей с проблемами почек, сообщает «Первый Женский».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно скорректировать рацион , чтобы существенно снизить риск развития колоректального рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.