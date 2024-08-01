«Болезни щитовидной железы, диабет»: врач Атаманова назвала причины постоянно холодных ног

«Эндокринной причиной постоянно холодных ног может быть гипотиреоз. Это состояние, при котором возникает недостаток гормонов щитовидной железы. При нем снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног», - пояснила эксперт в комментарии « Газете.Ru ».

«Чтобы исключить гипотиреоз, достаточно сдать анализы на показатели ТТГ, св.Т4. Если они в норме, то зябкость ног не связана с патологией щитовидной железы», - дала совет специалист.

Врач Атаманова назвала патологические причины постоянного холода в ногах. По словам эндокринолога, холодные или мерзнущие ноги часто бывают у людей с эндокринными нарушениями – например, у людей с нездоровой щитовидной железой.Атаманова добавила, что в случае гипотиреоза человек может замечать у себя не только холодные ноги – его также беспокоит сухость кожи, обильное выпадение волос, склонность к отекам, повышенная утомляемость.Медик назвала другие возможные причины постоянно холодных ног – это сахарный диабет, анемия, атеросклероз, гипертония. При развитии данных патологий в организме происходят процессы, ухудшающие нормальное кровоснабжение конечностей. Людям, чьи ноги (или руки) постоянно мерзнут или ощущаются холодными независимо от температуры окружающей среды, не следует игнорировать эту особенность. Правильным решением в такой ситуации будет консультация с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из необычных симптомов рака может быть боль в спине

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