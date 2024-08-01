Врач Дроздова: хроническое недосыпание ведет к ожирению и болезням сердца
Кандидат медицинских наук Любовь Дроздова рассказала о возможных проблемах со здоровьем из-за постоянного недосыпания.
Врач Дроздова сообщила, что постоянный недосып чреват опасными последствиями для здоровья. В частности, это ведет к ожирению и болезням сердца, отметила специалист в разговоре с «Известиями».
«Хроническое недосыпание приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению психоэмоционального состояния», - предупредила медик.
По словам Дроздовой, если организм ощущает постоянный недостаток сна, могут нарушаться его нормальные физиологические процессы, работа органов эндокринной системы. Помимо того, повышается риск появления высокого артериального давления, более сильного стресса.
«При недосыпе нарушается нормальный синтез гормонов лептина, грелина и кортизола, из-за чего у человека усиливается аппетит. Следствием может стать набор лишнего веса», - обратила внимание эксперт.
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Любовь Дроздова
Здоровье
главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины, кандидат медицинских наук
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