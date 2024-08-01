Врач Дроздова: хроническое недосыпание ведет к ожирению и болезням сердца

«Хроническое недосыпание приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению психоэмоционального состояния», - предупредила медик.

«При недосыпе нарушается нормальный синтез гормонов лептина, грелина и кортизола, из-за чего у человека усиливается аппетит. Следствием может стать набор лишнего веса», - обратила внимание эксперт.

Врач Дроздова сообщила, что постоянный недосып чреват опасными последствиями для здоровья. В частности, это ведет к ожирению и болезням сердца, отметила специалист в разговоре с « Известиями ».По словам Дроздовой, если организм ощущает постоянный недостаток сна, могут нарушаться его нормальные физиологические процессы, работа органов эндокринной системы. Помимо того, повышается риск появления высокого артериального давления, более сильного стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление продуктов с добавленным сахаром может стать причиной ускоренного старения

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.