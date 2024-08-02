Психолог Тараянц: о проблемах с печенью могут говорить кошмарные сновидения

«Ночные кошмары могут возникать из-за болезней печени и эндокринной системы. При данных заболеваниях сюжеты снов зачастую трудно понять, а кошмары носят систематический характер», - уточнил специалист в комментарии NEWS.ru

Психолог Тараянц предупредил: о проблемах с печенью могут говорить кошмарные сновидения.Тараянц отметил, что названные им патологии могут вызывать изменения гормонального фона, и именно это влияет на характер ночных сновидений. По его словам, сны, которые видит челок с этими нарушениями, «напоминают какую-то белиберду». Психолог обратил внимание на то, в случаях сердечных заболеваний неприятные сновидения нередко сопровождаются паническими состояниями, когда люди пробуждаются с ощущением выраженного волнения, страха, с желанием вскочить с кровати, бьющимся сердцем или в холодном поту.Тараянц добавил, что пациенты с неврологическими расстройствами нередко видят во сне экстремальные ситуации, которые заканчиваются физическими травмами. При диагнозах психических расстройств людей преследуют бредовые видения, которые переносятся в их сны из реальности, воспринимаемой ими специфическим образом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут возникать у людей, которые систематически недосыпают.

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