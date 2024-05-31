Психолог Клименко: страшные сны могут говорить о глубинных травмах

«Ночные кошмары часто связаны со стрессовой реакцией человека на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Так же они могут возникать вследствие навязчивых мыслей, неразрешенных проблем (развод, увольнение с работы, проблемы со здоровьем и т.п.), глубинных травм, навязчивости, страха и тревоги», - сообщила Екатерина Клименко « Известиям ».

Психолог Клименко поделилась пояснениями о том, почему людям могут сниться страшные сны. Специалист отметила, что некоторые ученые связывают подверженность таким снам с личностными характеристиками. Они допускают, что ночные кошмары чаще беспокоят людей, склонных к катастрафизация и негативным фильтрам на жизнь, или чрезмерно эмоциональных, с богатым воображением.Также страшные сны могут говорить о глубинных травмах, подавляемой тревоге.В то же время, добавила она, причины, объясняющие появление страшных снов, могут быть неизвестными. Ночные кошмары могут сниться даже тем, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем или посттравматического расстройства. По словам Клименко, фактор таких снов обычно не бывает однозначным, свое влияние оказывают различные психологические и физиологические аспекты. Как правило, ночные кошмары возникают при повышенной активности головного мозга во время сна. Спровоцировать подобную активность может многое - например, прием лекарств ила алкоголя, психологические и физические проблемы. Клименко обратила внимание на то, что качество сна во многом зависит от его гигиены – например, от того, пользуется или нет человек гаджетами в позднее время, или от регулярности его засыпания. Специалист заявила, что утром нужно вставать в одно и тоже время, независимо от качества и длительности сна накануне.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает головная боль , возникающая при раке мозга.

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