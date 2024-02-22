Врач Уланкина назвала симптомы, которыми проявляется гормональный дисбаланс

«О гормональном дисбалансе могут говорить резкое похудение или набор веса, причем этот симптом может быть вызван разными нарушениями. Например, нарушением в работе щитовидной железы или синдромом поликистозных яичников», - поделилась медик с « Известиями ».

«Также на лице может появиться жирный блеск», - добавила Уланкина.

«Чрезмерное выпадение волос или их активный рост в нехарактерных местах может быть вызван дисбалансом половых гормонов».

Врач Уланкина рассказала, что диагностировать гормональные нарушения в организме можно посредством анализов крови. Но иногда догадаться о происходящих изменениях в работе эндокринной системы, вызывающих гормональный дисбаланс, возможно по некоторым внешним симптомам.В частности, об этом сигнаизируют резкие изменения массы тела.Еще один симптом, которым часто проявляется гормональный дисбаланс, – проблемы с кожей. У женщин при снижении уровня эстрогенов кожа подвергается чрезмерной сухости, теряет здоровый глянец. Кроме того, на коже появляются высыпания, акне.Врач пояснила, что состояние волос и ногтей тоже отражает происходящие в организме гормональные изменения.Помимо этого, гормоны ответственны за настроение и самочувствие человека. Перепады настроения, плаксивость, повышенная раздражительность, а также усталость, которая ощущается несмотря на достаточный сон и отсутствие тяжелых нагрузок, – тоже указывают на гормональный дисбаланс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасные гормональные изменения в женском организме могут происходить из-за пристрастия к пиву.

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