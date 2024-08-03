«Гипотиреоз и дефицит витаминов»: диетолог Семирядов указал на опасные причины тяги к сладкому

«За сахарной зависимостью часто скрываются заболевания или функциональные состояния».

«При гипотериозе энергии организму не хватает, и возникает тяга к быстрому источнику энергии – простым углеводам», - пояснил Дмитрий Семирядов.

«Также может привести к тяге к сладкому могут нарушения в производстве инсулина и углеводного обмена», - обратил внимание диетолог.

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов констатировал:Специалист отметил, что часто сильное желание съесть что-то сладкое бывает обусловлено факторами, которые поддаются коррекции и контролю. В их числе Семирядов назвал устоявшуюся привычку употреблять сахар, влияние на организм продуктов с сахарозаменителями, стресс, недостаток сна, гормональные колебания.Но также диетолог указал на опасные причины повышенной тяги к сладкому, об этом сообщила KP.RU. Гоаоря о них, эксперт выделил депрессию и гипотиреоз – сниженную функцию щитовидной железы.Кроме того, добавил он, опасной причиной тяги к сахару может оказаться дефицит витаминов и минералов. В частности, её активатором бывает нехватка цинка, хрома, железа, кальция, магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие диеты являются особенно опасными для организма , об этом рассказала кардиолог Асият Хачирова.

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