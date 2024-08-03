Кардиолог Хачирова назвала кетогенную диету среди самых опасных для здоровья типов питания

«Употребление слишком большого количества белка и жира при отказе от цельнозерновых способствует дефициту витаминов группы B, а также витамина D и кальция», - об этом врач сообщила NEWS.ru

Кардиолог Хачирова кетогенную диету среди самых опасных для здоровья типов питания. В соответствии с кетогенной диетой нужно употреблять меньше углеводов и больше белка и жира.Хачирова назвала опасными диеты Аткинса, кето и палео – такой тип питания, помимо прочего, дает излишнюю нагрузку на кишечник. Беременным женщинам категорически не нужно придерживаться этих диет, подчеркнула медик.Эксперт добавила, что рацион, перенасыщенный белком и жиром, перегружает печень и почки, повышает риск образования камней в почках и желчном пузыре. Вдобавок при подобных типах питания сосуды становятся подверженными атеросклерозу.Также Хачирова посоветовала не придерживаться сыроедения. Кардиолог заявила, что данный тир питания является абсолютно несбалансированным, и его наиболее опасным последствием может быть летальный исход.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья представляет чрезмерное употребление воды

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