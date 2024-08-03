Сомнолог Бузунов: необходимость ложиться спать до 23:00 для пользы здоровью – это миф

«Это один из самых распространённых мифов о сне! Оптимальное время отхода ко сну зависит от того, к какому хронотипу принадлежит человек. Среди людей есть «совы» (склонные поздно ложиться и поздно вставать), «жаворонки» (рано ложатся и рано встают) и «голуби» (промежуточный тип)», - об этом Роман Бузунов рассказал порталу «Чемпионат».

«Если человек с поздним хронотипом ляжет в непривычно раннее время, он не заснёт: будет ворочаться, гонять мысли, злиться, что не получается спать. Между тем пребывание в постели без сна может оформиться в условный рефлекс «постель = бессонница». В итоге может возникнуть полноценное нарушение ночного отдыха», - предостерег сомнолог.

Сегодня можно часто услышать о том, что ложиться спать необходимо до 23:00, поскольку только такое раннее засыпание приносит пользу здоровью, давая возможность полноценно высыпаться. Сомнолог Бузунов отметил в интервью, что существование такой необходимости – это миф.По словам эксперта, оптимальное время отхода ко сну в первую очередь определяется тем, какой хронотип у человека.Он уточнил, что засыпание до 23:00 подходит «жаворонкам» и «голубям», но люди хронотипа «сова» будут испытывать ненужный стресс и подвергаться риску развития бессонницы.Он добавил, что нарушения сна, сохраняющиеся долго время, крайне негативно отражаются на здоровье, способствуя появлению патологий, включая тревожное расстройство, болезни сердца, сахарный диабет. Если человек, будучи «совой», вынужден жить по графику «жаворонка», он рискует серьезно навредить своему организму, убежден сомнолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что под усталость или хандру у женщин «маскируется» рак яичников

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