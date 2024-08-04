JAMA Oncology: ученые вновь говорят о способности аспирина защищать от рака кишечника

«Наибольшую пользу от препарата получили пациенты, которые вели самый нездоровый образ жизни. Для них риск колоректального рака составлял 3,4%, если они не принимали аспирин и 2,12%, если принимали. Это означает, что прием аспирина мог бы предотвратить 1 из 78 случаев колоректального рака в группе нездорового образа жизни за 10 лет», - объяснили эксперты.

Журнал JAMA Oncology опубликовал отчет об исследовании, показавшем, что прием аспирина может защищать от развития колоректального рака (рак прямой и толстой кишки) людей, составляющих группу риска. Вывод об этом был сделан после того, как ученые проанализировали данные 107 тысяч человек. Эти пациенты вели разный образ жизни, как здоровый, так и нездоровый. Ученые следили за тем, в какой степени наблюдаемые ими людьми подвергались риску возникновения рака кишечника в связи с приемом аспирина. Оценив полученные данные, исследователи заговорили о способности аспирина защищать от развития рака кишечника.В то же время среди людей, которые вели здоровый образ жизни, прием аспирина практически не проявил оздоровительного эффекта.Данное исследование – не первый случай, когда ученые убеждаются в противораковом действии аспирина. В США связи с этим даже существовала официальная рекомендация по ежедневному приему аспирина (в низких дозах) для людей возрастом после 50 лет. Но в 2016 году рекомендация была отменена, так как стало точно известно, что прием лекарства повышает вероятность желудочно-кишечных кровотечений. Новое исследование подобный риск не учитывало.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающий у женщин рак яичников «маскируется» под состояния , которые можно спутать с усталостью или хандрой.

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