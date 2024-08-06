Врач Вялов предупредил, что нельзя делать при отравлении, гастроэнтеролог Алисова объяснила, когда нужно вызывать скорую

"При отравлении важно знать, когда необходимо вызывать скорую помощь, так как своевременное медицинское вмешательство может спасти жизнь", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

По словам Вялова, одной из самых распространенных ошибок является игнорирование причины отравления. Если не выяснить, вызваны ли симптомы токсинами, вирусами или бактериями, и сразуВ случае, если воспаление действительно вызвано бактериями, антибиотики могут помочь, однако если причина — токсины или вирусы, тотак как это ослабляет микрофлору кишечника.Кроме того,поскольку это может усилить повреждение стенок кишечника, задерживая токсины в одном месте. Вместо этого важно компенсировать потерю жидкости с помощью солевых растворов, которые можно купить в аптеке, или пить минеральные воды без газа.В случае их отсутствия подойдётхотя она и не содержит необходимых электролитов. Рекомендуется также придерживаться простой диеты: бананы, рис, яблочный сок и тосты, чтобы не перегружать кишечник.Вялов также советует следить за температурой тела и в случае её повышения обращаться к врачу для получения правильной диагностики и лечения.Если пострадавший потерял сознание или не отвечает на ваши действия.Особенно если они сопровождаются кровью или не прекращаются в течение длительного времени.Любые признаки затрудненного дыхания, включая хрипы, затрудненное дыхание или ощущение удушья.Если у пострадавшего начались судороги или конвульсии.Острая или внезапная боль в животе, которая не проходит.Бледность, холодный пот, слабый или быстрый пульс, резкое падение артериального давления.Любые изменения в сознании, такие как спутанность, галлюцинации, дезориентация или сильное возбуждение.Если есть подозрение на отравление химикатами, ядами или лекарственными препаратами.Эти группы более уязвимы, и даже небольшие дозы ядовитых веществ могут быть опасными.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы на завтрак.

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