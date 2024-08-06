Врач Вялов предупредил, что нельзя делать при отравлении, гастроэнтеролог Алисова объяснила, когда нужно вызывать скорую
При отравлении не следует сразу же начинать принимать антибиотики без выяснения причины. Также важно избегать использования препаратов, которые останавливают диарею. Эти советы дал кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По словам Вялова, одной из самых распространенных ошибок является игнорирование причины отравления. Если не выяснить, вызваны ли симптомы токсинами, вирусами или бактериями, и сразу начать лечение антибиотиками, это может не принести пользы.
В случае, если воспаление действительно вызвано бактериями, антибиотики могут помочь, однако если причина — токсины или вирусы, то применение антибиотиков может усугубить состояние, так как это ослабляет микрофлору кишечника.
Кроме того, не стоит принимать средства, которые прекращают диарею, поскольку это может усилить повреждение стенок кишечника, задерживая токсины в одном месте. Вместо этого важно компенсировать потерю жидкости с помощью солевых растворов, которые можно купить в аптеке, или пить минеральные воды без газа.
В случае их отсутствия подойдёт обычная вода, хотя она и не содержит необходимых электролитов. Рекомендуется также придерживаться простой диеты: бананы, рис, яблочный сок и тосты, чтобы не перегружать кишечник.
Вялов также советует следить за температурой тела и в случае её повышения обращаться к врачу для получения правильной диагностики и лечения.
"При отравлении важно знать, когда необходимо вызывать скорую помощь, так как своевременное медицинское вмешательство может спасти жизнь", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Скорую помощь следует вызывать в следующих случаях:
Потеря сознания
Если пострадавший потерял сознание или не отвечает на ваши действия.
Сильная рвота или диарея
Особенно если они сопровождаются кровью или не прекращаются в течение длительного времени.
Трудности с дыханием
Любые признаки затрудненного дыхания, включая хрипы, затрудненное дыхание или ощущение удушья.
Судороги
Если у пострадавшего начались судороги или конвульсии.
Сильная боль в животе
Острая или внезапная боль в животе, которая не проходит.
Признаки шока
Бледность, холодный пот, слабый или быстрый пульс, резкое падение артериального давления.
Спутанность сознания или сильное возбуждение
Любые изменения в сознании, такие как спутанность, галлюцинации, дезориентация или сильное возбуждение.
Возможность отравления химическими веществами
Если есть подозрение на отравление химикатами, ядами или лекарственными препаратами.
Отравление у детей, беременных женщин или пожилых людей
Эти группы более уязвимы, и даже небольшие дозы ядовитых веществ могут быть опасными.
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