Врач Мясников объяснил, какая боль в животе требует срочного обследования

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боль в животе

Врач общей практики и кардиолог Александр Мясников заявил, что при возникновении любой острой боли в животе человеку требуется срочное медицинское обследование.

Врач Мясников объяснил, почему он назвал острую боль в животе «веским поводом для обращения к медикам». По его словам, если такая боль ощущается в нижней части живота у женщин, то можно предположить, что возникли серьезные проблемы с состоянием и функциями репродуктивных органов.

«У женщин, которые не беременны, частая причина острой боли внизу живота является разрыв яичника и гнойное инфекционно-воспалительное заболевание придатков матки», - уточнил врач.

Александр Мясников подчеркнул: появление любой острой боли в животе – это ситуация, когда необходима немедленная консультация с врачом.

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Медик добавил, что данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин. Гинекологические заболевания  являются далеко не единственной возможной причиной острой боли. Важно понимать, что такого рода боль – это сигнал, которым организм сообщает о критическом состоянии, вызванном нарушениями в органах.

«Любую острую боль нельзя терпеть и нужно срочно обращаться к врачу. Какие бы симптомы эту боль ни сопровождали, или вообще отсутствовали», - констатировал «теледоктор».

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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