«Снижайте количество мяса»: врач Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца
Врач-терапевт София Соколова: сердце летом подвергается риску разных нарушений – что помогает спасти его от перегрузки и сбоев в работе.
Врач Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца от развития опасных нарушений. Специалист отметила, что для этого нужно употреблять достаточно пищи, содержащей минералы, микроэлементы.
«Во время жары из организма выводится много жидкости и вместе с ней минеральных солей. Нехватка калия и магния может вызвать перебои сердечного ритма, а при сильном нарушении водно-солевого баланса сердце может остановиться», - предостерегла эксперт в комментарии «Газете.Ru».
По словам Соколовой, в летний период (особенно при усилении жары) нужно употреблять больше разнообразных растительных продуктов – количество мяса и животных жиров в рационе, наоборот, должно быть снижено. Мясо следует чаще заменять рыбой (также можно употреблять икру), а наваристые супы лучше вообще исключить из меню.
Кроме того, добавила медик, в летний рацион хорошо вписывается печень, а одним из самых полезных для сердечников продуктов становятся ягоды.
«Ешьте бруснику, клюкву. Исключите из рациона алкогольные напитки, горячие, жареные и копченые блюда, жирную пищу… Диета очень влияет на давление, поэтому важно ее соблюдать в периоды особой жары», – подчеркнула специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт подходит в качестве десерта для сердечников.
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