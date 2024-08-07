«Снижайте количество мяса»: врач Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца

«Во время жары из организма выводится много жидкости и вместе с ней минеральных солей. Нехватка калия и магния может вызвать перебои сердечного ритма, а при сильном нарушении водно-солевого баланса сердце может остановиться», - предостерегла эксперт в комментарии « Газете.Ru ».

«Ешьте бруснику, клюкву. Исключите из рациона алкогольные напитки, горячие, жареные и копченые блюда, жирную пищу… Диета очень влияет на давление, поэтому важно ее соблюдать в периоды особой жары», – подчеркнула специалист.

Врач Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца от развития опасных нарушений. Специалист отметила, что для этого нужно употреблять достаточно пищи, содержащей минералы, микроэлементы.По словам Соколовой, в летний период (особенно при усилении жары) нужно употреблять больше разнообразных растительных продуктов – количество мяса и животных жиров в рационе, наоборот, должно быть снижено. Мясо следует чаще заменять рыбой (также можно употреблять икру), а наваристые супы лучше вообще исключить из меню.Кроме того, добавила медик, в летний рацион хорошо вписывается печень, а одним из самых полезных для сердечников продуктов становятся ягоды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой продукт подходит в качестве десерта для сердечников.

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