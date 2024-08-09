«Чесоточный клещ и патогенные бактерии»: врач Чиркова рассказала, для кого заразны бумажные купюры

«На поверхности купюр, особенно старых, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы», - рассказала медик « Радио 1 ».

«Если у вас есть открытые раны или ослабленная иммунная система, то лучше избегать контакта с деньгами, чтобы уменьшить риск заражения», - поделилась советом врач.

Врач Чиркова напомнила, что бумажные купюры часто содержат на своей поверхности опасные для человеческого здоровья микроорганизмы и вирусные частицы. В частности, из-за контакта с ними можно подхватить патогенные бактерии.Помимо того, бумажные купюры могут оказаться рассадником грибков – провокаторов аллергических реакций. Еще одна угроза для тех, кто часто держит такие деньги в руках – это риск заражения чесоточным клещом или вирусными инфекциями. Специалист пояснила: хотя вирусы не способны жить на поверхности денег, они могут оставаться на купюрах и монетах после того, как ими пользовался больной человек.Ольга Чиркова добавила, что бумажные деньги нельзя считать опасными абсолютно для всех, но для довольно большой части людей они действительно могут быть заразными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные бактерии могут находиться в обычном домашнем холодильнике.

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