Правильно выбираемые жиры оздоровляют сосуды и замедляют старение
Правильное употребление жиров содействует оздоровлению сердечно-сосудистой системы, констатируют ученые.
Вред жирной пищи для организма – это миф, правильно выбираемые жиры оздоровляют сосуды и замедляют старение. Об этом сообщило издание «Говорит Уфа», ссылаясь на одно из последних исследований. Его авторы пришли к выводу, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой полезными жирами (орехи, оливковое масло), эффективно предотвращает развитие атеросклероза – сосудистой патологии, с которой ассоциируются болезни сердца и мозга. В частности, было установлено, что у людей, которые придерживались такой диеты в течение пяти лет, риск атеросклероза снижался почти на треть (28 процентов).
«Дополнительное употребление высококачественного оливкового масла усилило положительные эффекты, снизив риск преждевременной смерти на 10 процентов».
Ученые отмечают, что ключевым компонентом полезных жиров являются полиненасыщенные омега-3 кислоты – именно они благотворно влияют на состояние сосудистой ткани, противостоят жесткости сосудов, а также улучшают процессы регуляции свертываемости крови, что улучшает защиту от её сгущения. Лучшими источниками омега-3 жирных кислот являются льняное масло, печень трески, грецкие орехи.
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