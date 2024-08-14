«Дополнительное употребление высококачественного оливкового масла усилило положительные эффекты, снизив риск преждевременной смерти на 10 процентов».

Вред жирной пищи для организма – это миф, правильно выбираемые жиры оздоровляют сосуды и замедляют старение. Об этом сообщило издание «Говорит Уфа», ссылаясь на одно из последних исследований. Его авторы пришли к выводу, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой полезными жирами (орехи, оливковое масло), эффективно предотвращает развитие атеросклероза – сосудистой патологии, с которой ассоциируются болезни сердца и мозга. В частности, было установлено, что у людей, которые придерживались такой диеты в течение пяти лет, риск атеросклероза снижался почти на треть (28 процентов).Ученые отмечают, что ключевым компонентом полезных жиров являются полиненасыщенные омега-3 кислоты – именно они благотворно влияют на состояние сосудистой ткани, противостоят жесткости сосудов, а также улучшают процессы регуляции свертываемости крови, что улучшает защиту от её сгущения. Лучшими источниками омега-3 жирных кислот являются льняное масло, печень трески, грецкие орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, прием каких добавок действительно может быть полезен для поддержания работы сердца.

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