Сколько можно есть жира, если у вас больное сердце? Отвечают эксперты
Болезни сердца описывают ряд состояний, которые влияют на ваше сердце. Высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний, но есть некоторые диеты, чтобы снизить его уровень и снизить риск.
Это включает в себя здоровое питание для сердца. Британский кардиологический фонд (BHF) сообщает, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит, когда коронарные артерии сужаются из-за накопления атеромы, жирового материала в их стенках.
«Исследования показывают, что диета, полезная для сердца, может обеспечивать до 35 процентов калорий из жиров, если жиры в основном моно- и полиненасыщенные».
В нем говорится, что для диеты в 2000 калорий это максимум 78 граммов жира.
В нем отмечается, что ненасыщенные жиры в основном поступают из растительных источников, хотя «одним исключением является все более известный жир омега-3», который содержится в самых высоких концентрациях в жирной рыбе, такой как лосось. Жирная рыба является хорошим источником здоровых ненасыщенных жиров, в частности, так называемых омега-3 жиров.
Некоторые продукты содержат холестерин, но, что удивительно, они не сильно влияют на уровень холестерина в крови. Большинство из нас съедает менее 300 мг холестерина в день — небольшое количество по сравнению с количеством насыщенных жиров, которые мы едим.
«Гораздо важнее сократить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры. Употребление насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови. Попробуйте заменить насыщенные жиры ненасыщенными жирами, которые лучше для вашего сердца».
Вместо того, чтобы придерживаться диеты с низким содержанием жиров, важнее сосредоточиться на употреблении полезных «хороших» жиров и избегать вредных «плохих» жиров.
Ранее Медикфорум писал о том, как убрать жир на животе.
Британский кардиологический фонд (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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