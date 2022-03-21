Сколько можно есть жира, если у вас больное сердце? Отвечают эксперты

«Исследования показывают, что диета, полезная для сердца, может обеспечивать до 35 процентов калорий из жиров, если жиры в основном моно- и полиненасыщенные».

«Гораздо важнее сократить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры. Употребление насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови. Попробуйте заменить насыщенные жиры ненасыщенными жирами, которые лучше для вашего сердца».