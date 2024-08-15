«Ишемия мозга, сахарный диабет»: врач Щипицина объяснила причины звона и шума в ушах

«Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний», - уточнила невролог.

Врач Щипицина объяснила в разговоре с РИА Новости причины звона и шума в ушах. Медик констатировала, что подобное нарушение может возникать из-за хронической ишемии головного мозга. Она, в свою очередь, часто возникает и прогрессирует на фоне таких патологий как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов.Щипицина уточнила, что хроническая ишемия головного мозга, вызывающая подобный двусторонний шум в ушах, говорит о том, что у человека поражены мелкие сосуды микроциркуляторного русла, расположенного между мелкими артериями и венами. Если возникают жалобы на некие звуки сразу в двух ушах, необходимо обращаться к неврологу, проверяться на возможные нарушения мозгового кровотока и выяснять вызывающие их причины.Если человек жалуется, что «шумит в одном ухе», и у него также снижается слух, то первоначально нужно обращаться за обследованием к оториноларингологу. Вызывать такой односторонний шум может воспалительный процесс в среднем ухе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по некоторым жалобам на зрение можно выявить сахарный диабет.

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