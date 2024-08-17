«Вылечить невозможно»: врач Антипенко рассказал об особенностях бруксизма

«Связывать бруксизм с наличием гельминтов неверно. Скрежетание зубами – это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», – сказал он в интервью радио Sputnik

Врач Антипенко рассказал об особенностях бруксизма – этот термин используется, когда спящие люди скрежещут зубами из-за неконтролируемых спазмов жевательных мышц, ведущих к стискиванию челюстей. Медик обратил внимание на то, что бруксизм нередко связывают с поражением глистами. Подобная «теория» ошибочна, заявил эксперт.Антипенко подчеркнул, что к проблеме ведет неоднократно переживаемый стресс.Врач констатировал, что последствия бруксизма могут быть весьма неблагополучны. Он может менять форму лица, способствует нарушениям сна, стиранию зубов и суставным патологиям челюстей.«Бруксизм может провоцировать заболевания височно-нижнечелюстных суставов, вызывая смещение суставных головок, что иногда может приводить к неожиданным для человека вывихам челюсти», - предостерег специалист.Говоря о лечении бруксизма, Антипенко отметил, что в его случае необходима работа по устранению причин стресса и восстановление целостности зубов посредством стоматологических материалов. В то же время, добавил медик, вылечить ночной зубовный скрежет полностью невозможно – можно лишь добиться его временной приостановки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон при свете или включенном телевизоре грозит прибавкой в весе

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