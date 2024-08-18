Нехватка магния или железа: диетолог Семирядов назвал вещества, чей дефицит вызывает тягу к сладкому

«Дефицит определенных минералов, таких как цинк, хром кальций и магний, может привести к тяге к сладкому. Существует много механизмов этого явления, в том числе это может быть связано с углеводным обменом. Нехватка тех же магния, хрома и цинка может негативно влиять на обмен глюкозы», - приводит слова эксперта « КП ».

Зачастую обостряющееся желание есть что-то сладкое бывает связано с недостатком энергии, необходимой организму для полноценной работоспособности. Самый простой путь ощутить прилив энергии – это употребление простых углеводов, прежде всего, сахара: в уставшем, истощенном организме просыпается сильная тяга к сладкому. Но почему возникает упадок сил и тонуса? Одной из причин этого является нехватка веществ, обеспечивающих телу его нормальную деятельность, поддержку происходящих в нем процессов.Указывая на данную проблему, диетолог Семирядов назвал вещества, чей дефицит вызывает тягу к сладкому.Кроме того, добавил Семирядов, стремление есть сладкие продукты может быть сигналом об имеющейся анемии, низком уровне гемоглобина или о латентном дефиците железа. Другие факторы, провоцирующие такую тягу, – это низкий уровень витамина D, а также недостаток триптофана – аминокислоты, влияющей на синтез «гормона радости» серотонина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует завтракать людям старше 40 лет, советами об этом поделилась диетолог Елена Соломатина.

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