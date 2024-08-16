«Не должны повышать уровень сахара»: врач Соломатина посоветовала варианты завтраков для людей 40+

«Завтрак должен быть такой, чтобы получать максимальное количество полезных веществ. Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод, а также клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты», - отметила она в беседе с « Вечерней Москвой ».

яичница и нежирный сыр;

омлет с добавлением шампиньонов или овощей;

не слишком жирный творог;

каша из цельного зерна;

бутерброд: цельнозерновой хлеб с кусочком рыбы, курицы или индейки плюс овощи.

«В молодости организм быстрее скомпенсирует вредные приемы пищи. Людям после 40 лет обязательно нужно отдавать предпочтение белку, который легче усваивается», - порекомендовала диетолог.

Врач Соломатина посоветовала взрослым россиянам тщательно контролировать состав своих завтраков.Подчеркивая то, что первый прием пищи не должен повышать уровень сахара, диетолог порекомендовала исключить из него быстрорастворимые каши, хлопья, белый хлеб, блинчики, оладьи, жареные сладкие сырники.Также Елена Соломатина посоветовала оптимальные варианты завтраков для людей 40+Медик добавила, что завтраки, которые в 20-30 лет съедались, не приводя к появлению лишнего веса, в 40 лет уже могут провоцировать избыточное жироотложение. Это связано с естественным возрастным замедлением метаболических процессов, гормональными изменениями и большей подверженностью организма заболеваниям, влияющими на появление излишков жира.Что также важно – один и тот же завтрак не должен повторяться изо дня в день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему молочные продукты обязательно должны присутствовать в рационе , если на них нет аллергии.

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