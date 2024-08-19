Онколог Пикулин ответил, какие виды рака можно обнаружить на нулевой стадии

«Чаще всего рак на нулевой стадии находят на слизистой шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника. Также возможно выявить опухоль in situ в молочной железе, в простате и на коже», - поделился он.

Онколог Пикулин ответил на вопрос NEWS.ru, какие виды рака можно обнаружить на ранней стадии, когда злокачественные образования еще совсем малы и хорошо поддаются лечению. Врач пояснил, что для этих случаев в онкологии есть понятие «рак in situ».Пикулин добавил, что обнаружение рака на раннем этапе возможно либо случайно, либо вследствие профилактических проверок. Специфические симптомы на нулевой стадии образований отсутствуют. Учитывая это, следует периодически посещать врачей для осмотров, подобные профилактические обследования на регулярной основе особенно важны в среднем возрасте, после 40-45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кондиционеры могут оказаться источниками возбудителей опасных заболеваний.

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