«Бывает, что сосуд спазмирует без бляшек»: кардиолог Маршинцева назвала причины инфаркта

«Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин», - назвала врач возможную причину инфаркта в комментарии РИА Новости

Кардиолог Маршинцева напомнила, что инфаркт или сердечный приступ развивается как осложнение ишемической болезни сердца. Главным фактором его возникновения являются атеросклеротические бляшки, которые возникают в полостях сосудов, растут и перекрывают их пространство, нарушая идущий к миокарду кровоток. Появление и разрастание в сосудах таких бляшек происходит особенно интенсивно при некоторых заболеваниях, включая ожирение, гипертонию, сахарный диабет, гиперхолестеринемию (повышенный холестерин). Обладатели этих патологий в большей мере подвержены сердечному приступу.В то же время, добавила кардиолог, риск инфаркта может повышаться и в тех случаях, когда атеросклероза и бляшек в сосудах нет.Также, отметила Маршинцева, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая сердечные приступы, может обуславливаться генетикой. В частности, генетической причиной объясняется развитие гиперхолестеринемии у людей, придерживающихся вполне здорового питания. В их случае понадобится прием лекарств, так как только посредством диеты уровень холестерина, из которого формируются бляшки, нормализовать уже не удастся.Медик обратила внимание на то, что при инфаркте миокарда пациента важно как можно быстрее госпитализировать и установить ему стент – это позволит сердечной мышце, не подвергаясь некрозу, вновь вернуться к своему нормальному функционированию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какую патологию указывает слишком большая разница между верхним и нижним артериальным давлением

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