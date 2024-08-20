«Человек ест зелень и куриную грудку, а холестерин высокий»: врач Маршинцева рассказала, что провоцирует сердечный приступ

Острая боль или дискомфорт в груди (может ощущаться как давление или сжатие).

Боль, отдающая в плечо, руку, спину, шею или челюсть.

Одышка.

Потливость, тошнота или головокружение.

Чувство страха.

Здоровое питание: больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных источников белка.

Ограничьте потребление насыщенных жиров, трансжиров, соли и сахара.

Регулярная физическая активность

Контроль веса

Отказ от курения

Умеренное употребление алкоголя или отказ от него

Управление стрессом

Регулярные медицинские осмотры

Контроль хронических заболеваний (например, диабета).

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.