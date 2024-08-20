«Человек ест зелень и куриную грудку, а холестерин высокий»: врач Маршинцева рассказала, что провоцирует сердечный приступ

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пациент

Причинами сердечного приступа может быть несколько факторов, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Это наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, высокое давление, сахарный диабет, генетика.

Сердечный приступ, или инфаркт миокарда, — это состояние, при котором происходит повреждение или гибель части сердечной мышцы из-за недостатка кислорода. Это обычно происходит в результате блокировки коронарной артерии, которая снабжает сердце кровью. 

Самая главная причина – атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах.

— Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин, отметила Маршинцева.

Огромную роль здесь играет генетический фактор, который «обходит» даже ЗОЖ. Диета в этом случае не поможет, придется принимать таблетки.

— Бывает, что человек питается зеленью и куриной грудкой на пару, а холестерин у него высокий, — рассказала кардиолог.

Важным фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является гипертония. Одна из причин гипертонии — избыточный вес. А сахарный диабет второго типа усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%.

Симптомы сердечного приступа:
  • Острая боль или дискомфорт в груди (может ощущаться как давление или сжатие).
  • Боль, отдающая в плечо, руку, спину, шею или челюсть.
  • Одышка.
  • Потливость, тошнота или головокружение.
  • Чувство страха.

Простые правила помгут снизить риск сердечного приступа:
  • Здоровое питание: больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных источников белка.
  • Ограничьте потребление насыщенных жиров, трансжиров, соли и сахара.
  • Регулярная физическая активность
  • Контроль веса
  • Отказ от курения
  • Умеренное употребление алкоголя или отказ от него
  • Управление стрессом
  • Регулярные медицинские осмотры
  • Контроль хронических заболеваний (например, диабета).

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Теги : сердечные приступы, инфаркт