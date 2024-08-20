Верхнее давление 140, нижнее – 50: кардиолог Бокерия назвала причину такой разницы

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измерение давления

Кардиолог Ольга Бокерия: когда верхний показатель АД является очень высоким, а нижний – меньше нормы, это повод обеспокоиться и проверить сердце.

При измерении артериального давления может возникнуть необычная картина с чрезмерной разницей в параметрах верхнего и нижнего АД. Кардиолог Бокерия назвала возможной причиной такой разницы сердечную патологию, об этом сообщил «Доктор Питер».

«Давление 140/50? Да, такие показатели тоже бывают. Чаще всего это указывает на такое заболевание, как порок аортального клапана, или аортальная недостаточность», - проинформировала врач.

По словам кардиолога, подобное отклонение говорит о том, что в сердце нарушен нормальный отток крови из одного желудочка. Данное нарушение бывает врожденным или же оно возникает в виде неблагополучного последствия таких заболеваний как ревматизм, эндокардит, гипертония.

Ольга Бокерия посоветовала людям с большой разницей в показателях верхнего и нижнего давления обследовать сердце.

«Для начала нужно сделать эхокардиографию – это ультразвуковое исследование, которое помогает оценить правильную работу органа», - уточнила медик.

Специалист добавила, что дальнейшие действия будут зависеть от результатов такого обследования. Учитывая их, кардиолог примет решение о необходимости тех или иных терапевтических мер.

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К врачу необходимо обратиться, если возникают следующие проблемы.
  • Одышка при физических усилиях;
  • Ночной кашель;
  • Одышка в состоянии покоя;
  • Боли в легких.
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Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
Здоровье
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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Теги : артериальное давление, болезни сердца, Ольга Бокерия