«С приподнятой головой»: врач Мастеркова рассказала о позах для сна при проблемах с сердцем

«Для правильной работы внутренних органов важен не только период бодрствования человека, но и правильное положение во время сна».

«Мнение, что во время сна на левом боку страдает сердечная мышца, ошибочно. Выбор стороны зависит исключительно от индивидуального комфорта человека», - сказала врач в комментарии порталу « Доктор Питер ».

Кровь лучше поступает к сердцу и легким;

Уменьшается вероятность храпа;

Снижается выброс желудочной кислоты в пищевод.

Кардиолог Мастеркова сообщила:Врач рассказала о разных позах для сна.Медик отметила, что сон на спине является самым физиологичным положением – сердце и легкие человека в этой позе не испытывают сдавливания, способного нарушать кровоток. Таким образом они получают достаточно кислорода и питательных веществ.Но сон на спине противопоказан, если человек храпит или страдает ночным апноэ.По словам Мастерковой, в таком положении предпочтительнее спать тем, кто часто храпит.Кардиолог обратила внимание на то, что сон в таком положении тела показан при сердечной недостаточности, проблемах с дыханием, гастроэзофагеальном рефлюксе.Плюсы сна с приподнятой головой:В то ж время, уточнила кардиолог, нужно избегать сна в положении полусидя, если для этого нет специальных показаний и рекомендаций. В подобной позе возникает риск застоя лимфы и нарушения кровообращения в ногах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить при появлении болей в груди приступ стенокардии от инфаркта

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