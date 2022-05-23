На боку, животе или спине: какая поза для сна считается самой здоровой

«Во сне мы проводим треть своей жизни, и поза, в которой мы спим, играет большую роль в том, насколько качественным в целом становится ночной сон. Большинство людей интуитивно ложатся и засыпают. Однако разные позы для сна имеют разные преимущества».

Какая поза для сна считается самой здоровой: на боку, животе, спине или в положении эмбриона? На самом деле универсального ответа на этот вопрос нет. В то же время известно: если человек храпит, страдает изжогой или проблемами с сердцем, то изменение положения тела во сне может быть полезным для смягчения неприятных симптомов или избавления от них.Так нужно ли приучать себя спать в определенной позе?После жирной пищи многие автоматически засыпают в положении на левом боку. Ученые считают, что этот интуитивный выбор не случаен – такая поза может расслаблять пищеводный сфинктер, препятствуя появлению изжоги. Также исследования показали, что положение на боку является лучшим выбором для храпящих людей и людей, страдающих апноэ во сне.В свою очередь, сон на правом боку оценивается исследователями как наиболее здоровая поза для сна для пациентов с сердечной недостаточностью.На боку, но свернувшись калачиком – многие люди предпочитают так называемое эмбриональное положение, так как оно дает ощущение защиты и комфорта. Согласно имеющимся исследовательским данным, сон в такой позе коррелирует со сниженной частотой дыхательных нарушений.Немногие люди могут комфортно спать на спине. Тем не менее, данная поза оценивается специалистами как предпочтительная, если имеются проблемы с позвоночником, спиной, суставами. Тем, кто предпочитает спать на спине, эксперты советуют подкладывать под колени подушку – это поддерживает естественный изгиб спины, делая положение более комфортным.В таком положении тела становится более высокой частота сердечных сокращений, и это может быть особенно проблематичным для младенцев и маленьких детей.Ученые констатируют, что принуждение себя к новой позе для сна может создавать ненужный стресс и мешать нормально высыпаться. Качество постели, параметры матрасов и подушек, другие условия спального места оцениваются многими врачами как более важные параметры, чем поза, в которой предпочитает спать человек. В то же время такие проблемы, как сильный храп, паузы в дыхании или боль, возникающие во время сна, обязательно должны обследоваться с медицинской точки зрения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может скрываться за чувством онемения разных участков тела.