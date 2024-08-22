«Повышенная потливость»: врач Ильин пояснил, какие нарушения во время сна требуют проверки

«Сбои в работе щитовидно железы часто приводят к нарушениям сна — трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям», - поделился Ильин с « Лентой.ру ».

Врач Ильин пояснил: некоторые нарушения, возникающие во время ночного сна, требуют проверки – осмотра и обследований.По словам эксперта, неглубокий, беспокойный и прерывистый сон возможен при различных заболеваниях. Очень часто невозможность крепко спать объясняется нездоровым состоянием щитовидной железы.Специалист подчеркнул: если эпизоды сильной ночной потливости учащаются, это всегда требует медицинской консультации. За этим могут скрываться как достаточно безопасные функциональные состояния, так и серьезные заболевания.Николай Ильин уточнил, что их причиной часто оказываются эмоциональные расстройства, включая депрессию, тревожность.У человека, который лежит в постели, может возникать чувство дискомфорта, побуждающее его постоянно шевелить ногами или вставать, ходить. Подобный синдром беспокойных ног свойствен некоторым неврологическим расстройствам, а также и может возникать вследствие дефицита железа.Его наличие не всегда означает что-то опасное. Но если у храпящего человека прерывается дыхание и возникают паузы, когда он не дышит, – это тревожный сигнал возможного апноэ. Также в его случае по ночам отмечаются частые пробуждения, а в дневное время – сильная сонливость. С набором таких симптомов тоже нужно обязательно обращаться к специалисту.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каком нарушении в организме возникает усиленное выпадение волос.

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