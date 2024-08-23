«Много обработанного мяса и соли»: врач Комиссарова назвала ведущие к раку желудка аспекты питания

«Чрезмерное употребление соли, то есть более 5 г в сутки (чайная ложка без горки) повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов, что повышает риск развития рака желудка», - объяснила специалист.

Врач Комиссарова предупредила в беседе с «Газетой.Ru»: когда в рационе присутствует много обработанного мяса, риск возникновения такого заболевания как рак желудка увеличивается многократно. Сосиски, колбасы, бекон, ветчина, любое вяленое и копченое мясо – все эти продукты содержат потенциальные канцерогены, из-за действия которых в клетках желудка могут возникать ведущие к опухолям мутации. Их употребление должно быть строго минимизированным.Также среди ведущих к раку желудка аспектов питания гастроэнтеролог Яна Комиссарова назвала привычку употреблять много соли.Медик обратила внимание на то, что канцерогенным действием в отношении желудка обладают и спиртные напитки. По словам Комиссаровой, алкоголь способен повреждать целостность слизистой оболочки желудка - например, в связи с тем, что стимулирует выработку соляной кислоты. При употреблении более 420 граммов алкоголя в неделю риск развития язвы увеличивался в 4 раза, предостерегла эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве пиво допустимо к употреблению, а в каком – опасно

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