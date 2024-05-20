Врач Павлова назвала ежедневную дозу соли, способную довести до рака желудка

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соль

Эндокринолог Зухра Павлова: привычка употреблять много соли серьезно увеличивает вероятность появления рака желудка.

Врач Павлова посоветовала россиянам контролировать количество соли, присутствующей в их ежедневном рационе. Медик предупредила, что излишек соли в питании людей может оказаться канцерогенным фактором. В частности, любители всего соленого подвергают себя риску заболеть раком желудка.

«Чрезмерное потребление соли может увеличить риск развития рака желудка на 39 процентов», - поделилась Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Врач назвала ежедневную дозу соли, способную довести до рака желудка, – больше одной чайной ложки.

«В день следует есть не более 2300 миллиграмм соли. Это приблизительно одна чайная ложка».

Павлова обратила внимание на то, что значительные дозы соли скрываются в продуктах готового производства, которые употребляются многими изо дня в день. Такие продукты не обязательно относятся к однозначно соленым – скрытая соль может присутствовать, например, в хлебе и выпечке, соусах, десертах. Поэтому люди часто не осознают, что ими поедается чересчур много соли.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полный отказ от поваренной соли может навредить организму, об этом предупредила врач Маргарита Беленова.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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