Врач Павлова назвала ежедневную дозу соли, способную довести до рака желудка

«Чрезмерное потребление соли может увеличить риск развития рака желудка на 39 процентов», - поделилась Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«В день следует есть не более 2300 миллиграмм соли. Это приблизительно одна чайная ложка».

Врач Павлова посоветовала россиянам контролировать количество соли, присутствующей в их ежедневном рационе. Медик предупредила, что излишек соли в питании людей может оказаться канцерогенным фактором. В частности, любители всего соленого подвергают себя риску заболеть раком желудка.Врач назвала ежедневную дозу соли, способную довести до рака желудка, – больше одной чайной ложки.Павлова обратила внимание на то, что значительные дозы соли скрываются в продуктах готового производства, которые употребляются многими изо дня в день. Такие продукты не обязательно относятся к однозначно соленым – скрытая соль может присутствовать, например, в хлебе и выпечке, соусах, десертах. Поэтому люди часто не осознают, что ими поедается чересчур много соли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что полный отказ от поваренной соли может навредить организму , об этом предупредила врач Маргарита Беленова.

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