Фактор переедания: врач Демьяновская объяснила, почему вредно не смотреть на еду при приеме пищи

«Привычка залипать в экран смартфона при приеме пищи не лишает человека своевременного ощущения сытости. В конечном итоге недооценка роли визуального восприятия еды ведёт к перееданию и ожирению», - сказала она.

Врач Демьяновская отметила в беседе с Life.ru, что многие люди сегодня постоянно смотрят в свои смартфоны, когда едят. Медик констатировала, что подобная привычка негативно сказывается на пищеварении, а также становится фактором переедания.Демьяновская объяснила , почему вредно не смотреть на еду при приеме пищи.Врач уточнила: процесс пищеварения в человеческом организме эволюционно сложился так, что еда должна рассматриваться. При разглядывании пищи запускается каскад биохимических реакций: происходит выделение слюны, активируются ферменты, начинает производиться желудочный сок. Когда человек отвлекается, его пищеварительная система не взаимодействует с мозгом должным образом – обычно это ведет к тому, что содержимое тарелки съедается, но ощущения сытости не возникает. В результате берется дополнительная порция или что-то сладкое. В конечном счете эти дополнительные калории способствуют дополнительному жироотложению, особенно при размеренном и упорядоченном образе жизни, малоподвижности, сидячей работе.Кроме того, добавила эксперт, когда человек не смотрит на еду, он не осознает реальный объем поглощаемой им пищи и не может критически оценить свое переедание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в значительной мере ускоряют старение организма.

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