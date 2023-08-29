Врач Демьяновская: ночная активность введет к эндокринным и другим болезням

«Кортизол регулирует обмен веществ, отвечает за выработку и расход энергии, активирует все доступные резервы в случае напряженных ситуаций. Ночью, в темноте кортизола становится меньше, в это время активнее вырабатывается мелатонин, помогающий организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами», - поделилась Демьяновская с «Газетой.Ru».

«В светлое время суток мелатонин вырабатывается плохо, и он не настолько эффективен. По этой причине ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий», - объяснила медик.

«Появляется риск развития эндокринных заболеваний (например, сахарного диабета), сердечно-сосудистых патологий, бесплодия», - проинформировала она.

Врач Демьяновская рассказала, что изменение распорядка дня, из-за которого у человека возникает ночная активность, а сон смещается в дневное время суток, негативно влияет на выработку гормонов. В частности, на выработку кортизола и мелатонина – главных управленцев биоритмами организма.Врач предупредила, что в организме человека, который становится деятельным ночью и спит днем, этот естественный процесс гормонального производства нарушается.Специалистка добавила, что отсутствие нормального ночного сна не только способствует тому, что человек лишается возможности полноценно отдыхать и становится подвержен психоэмоциональным расстройствам. Из-за происходящих гормональных сдвигов меняются процессы метаболизма, в связи с чем могут возникать опасные заболевания. Врач Демьяновская констатировала, что ночная активность введет к эндокринным и другим болезням.Ранее портал MedikForum.ru писал о то, как могут влиять на здоровье возникающие на Солнце вспышки.

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