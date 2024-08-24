«Проблемы с надпочечниками»: диетолог Жаровская объяснила причины тяги к соленому

137 Фото: https://unsplash.com/photos/a-white-bowl-filled-with-olives-and-tomatoes-bijpHUvzQRc
соленая закуска

Врач-диетолог Татьяна Жаровская: по внезапно возникшей тяге к соленым закускам можно определить возможные проблемы со здоровьем.

Диетолог Жаровская объяснила причины тяги к соленому в беседе с радио Sputnik. По её словам, желание ощущать соленый вкус может обостряться из-за почечных нарушений или стресса, тревоги.

«Когда человек находится в сильном стрессе или в хроническом стрессе, его будет тянуть на соленую пищу. Также это один из этапов диагностики возможных проблем с надпочечниками, почками и со стрессом», – уточнила медик.

Жаровская предупредила, что соль серьезно повышает аппетит, и при увлеченности соленой пищей возникает риск переедания. Кроме того излишки соли в повседневном рационе провоцируют отечность и развитие некоторых заболеваний, включая гипертонию и ожирение.

Врач также отметила: имеются данные исследований, свидетельствующие о том, что из-за повышенного употребления соли возрастет вероятность развития рака желудка.

«Соль не особо полезна пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности, поскольку соленая пища усиливает секрецию желудочного сока», - добавила Татьяна Жаровская.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает обуздать и лучше контролировать тягу к сладкому, об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Ризида Сабирова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Жаровская
Татьяна Жаровская
Здоровье
врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Жаровская: поздний завтрак ведет к набору веса
Врач Жаровская объяснила, какое сало является полезным для здоровья
Диетолог Жаровская предупредила об опасности привычки завтракать лишь чашкой кофе
Теги : тяга к соленому, признаки болезней, Татьяна Жаровская