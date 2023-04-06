Диетолог Жаровская: поздний завтрак ведет к набору веса

«Клинические исследования показали, что люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела и имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета», - проинформировала Жаровская в интервью радио Sputnik.

«Когда быстрее переваривается пища или когда нам лучше спать – это все привязано к биологическим часам», - подчеркнула Татьяна Жаровская.

Диетолог Жаровская рассказала, что ее пациенты часто признаются в нежелании завтракать вскоре после пробуждения. По словам людей, аппетит у них «просыпается» ближе к полудню.Врач заметила, что привычка поздно завтракать негативно сказывается на обмене веществ. Как следствие, растет вес, расплывается фигура.Диетолог заявила, что наиболее благоприятным периодом для первого за день приема пищи является промежуток от 5 до 8 часов утра. Эксперт объяснила, что это время для завтрака соответствует биологическим часам организма.Она заметила, что правильность завтрака в ранние утренние часы была установлена учеными. В самом начале дня пищеварительные органы работают максимально эффективно – из еды наиболее полноценно усваиваются полезные питательные вещества, а все ненужное выводится естественным путем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на медленный метаболизм, из-за которого растет вес.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.