Стакан воды перед едой: врач Сабирова назвала способы уменьшить тягу к сладкому

Врач Сабирова назвала несколько способов уменьшить тягу к сладкому. В частности, людям, которые постоянно стремятся съесть что-то сладкое после основного приема пищи, эндокринолог посоветовала неторопливо выпивать перед едой стакан воды. Такой прием не только поддерживает водный баланс в организме, но и позволяет во время приема пищи быстрее почувствовать полноценное насыщение, при котором тяга к сладкому вкусу ослабевает и гораздо лучше контролируется.Также обуздать тягу к сладкому, побуждающую употреблять переработанные изделия (например, содержащие трансжиры конфеты и выпечку) помогают перекусы фруктами. По словам Сабировой, один-два фрукта, съеденные в течение дня, позволяют не только ощутить желанный сладкий вкус, но и дают организму витамины, микроэлементы, клетчатку.Специалист обратила внимание на то, что рацион, обеспечивающий организм обширным набором полезных веществ, витаминов и минералов, в целом позволяет не ощущать сильной потребности в сладком. Такая тяга часто возникает в условиях нерационального питания и является сигналом того, что тело не получает необходимых питательных компонентов. Для их поступления в еженедельном питании должно быть достаточно мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов, подчеркнула эксперт. Также врач посоветовала заранее продумывать меню на каждый день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно не смотреть на еду при приеме пищи , об этом подробнее рассказала врач Нурия Дианова.

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